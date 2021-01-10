الأوقاف تهدي جاكرتا 200 نسخة من معاني القرآن مترجمة للغة الإندونيسية

أهدت وزارة الأوقاف ، اليوم الأحد، سفارة دولة إندونيسيا بالقاهرة عدد 200 نسخة من معاني القرآن الكريم مترجمة إلى اللغة الإندونيسية ، لتوزيعها على الجامعات والمدارس والمؤسسات الدينية بدولة إندونيسيا.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، إنه في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي في مختلف دول العالم , وفي ضوء جهود وزارة الأوقاف في نشر ترجمات معاني القرآن الكريم قامت الوزارة بإهداء نسخ معاني القرآن الكريم المترجمة إلى سفارة إندونيسيا.

وأشارت الوزارة إلى أنها قامت في الشهر الماضي بإهداء (75) طالبًا إندونيسيًّا من المسجلين على منحة مالية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدارسين في الأزهر نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم للغة الأندونيسية.

وعلى صعيد آخر، وفي إطار خطة الوزارة واهتمامها بالتدريب النوعي المستمر للأئمة والإداريين، وحرصا على التعامل الرشيد مع وسائل التواصل الاجتماعي ، وعلى مدار شهرين تقريبًا انتهت (25) مديرية أوقاف من عقد "دورة الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني" للأئمة والإداريين، بما شمل نحو 50 ألف إمام وإداري، في حين تواصل كل من مديريتي أوقاف الشرقية والغربية إتمام هذه الدورات.