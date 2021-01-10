الرئيس الجزائري يعود إلى ألمانيا لاستكمال العلاج

عاد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إلى ألمانيا لاستكمال العلاج؛ نتيجة لإصابته بفيروس كورونا في وقت سابق، وذلك وفقًا لما أوردته جريدة «النهار» الجزائري، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأحد.



وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن «حالة تبون غير مستعجلة وتم تأجيلها نظرا لالتزامات الرئيس».



وكان في توديع تبون بالقاعدة الجوية لبوفاريك، كل من رئيس مجلس الأمة بالنيابة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس الدستوري، بالإضافة إلى الوزير الأول، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ومدير الديوان لرئاسة الجمهورية.



وكان من المفترض أن يخضع تبون لهذا العلاج مع نهاية فترة نقاهته، غير أنه تم تأجيل ذلك لضرورة عودته للجزائر لمعالجة بعض الملفات العاجلة، من بينها التوقيع على قانون المالية 2021.