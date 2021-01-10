أُصيبت ممرضة في بلدة ويلز الإنجليزية، بفيروس كورونا بعد 3 أسابيع من تلقيها اللقاح؛ ما دفع الخبراء إلى التحذير من أن اكتساب المناعة ضد الفيروس يستغرق وقتًا.

قالت الممرضة، التي كانت تعمل في مجلس الصحة بجامعة "هيويل ديدا"، إنها أصيبت بالفيروس خلال انتظارها الجرعة الثانية من لقاح بي فايزر بيوتنيك المطور.

وفي حين معرفة أن اللقاح يُقلل من فرص الإصابة، قال مجلس الصحة البريطاني، إنه لا يوجد لقاح فعال بنسبة 100%.

وحذر الخبراء من أن اللقاحات قد تستغرق أسابيع لبناء المناعة، ويجب على الناس توخي الحذر والالتزام بقواعد الوقاية من الفيروس بعد تلقي اللقاح.

وفي حديثها إلى "بي بي سي"، قالت الممرضة، التي اختارت عدم الكشف عن هويتها، إنها كانت غاضبة ومحبطة بعد الإصابة خاصة في مرحلة انتظار الجرعة الثانية من اللقاح.

وأضافت أنها شعرت بالارتياح في البداية لمنحها فرصة الحصول على اللقاح، والحصول على موعد، وأنها حصلت على جرعتها الأولى بالفعل في ديسمبر من العام الماضي، مردفة: "لقد أعطاني راحة البال وجعلني أشعر بأمان أكبر وأنني كنت أفعل الشيء الصحيح لعائلتي لكن ذلك تحساسا زائفا".

وذكرت الممرضة، أنها علمت أن اللقاح سيستغرق 10 أيام لتوفير بعض الحماية ضد كورونا، وتقليل مخاطر انتقال العدوى، لكن ذلك لم يحدث.

فبعد ثلاثة أسابيع من تلقيها حقنة، قالت إنها بدأت تشعر بتوعكات صحية، وأعراض شديدة للغاية، مثل سعال شديد، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس، وصدمت عندما أثبتت إصابتها بفيروس كورونا.

ذلك يتناقض مع ما تم إثباته عن أن اللقاحات تمنع العدوى الشديدة، في حال أُصيب الناس بالعدوى، وتحميهم من الإصابة بتوعك خطير.

حتى الآن، تمت الموافقة على ثلاثة لقاحات للاستخدام في المملكة المتحدة، مع لقاح بي فايزر الأمريكي، الذي بدأ طرحه على الأشخاص الأكثر ضعفًا في البلاد الشهر الماضي، ويعتقد أنه يوفر حماية تصل إلى 95% ضد فيروس كورونا.