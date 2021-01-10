- رئيس اتحاد المستثمرين: من المحتمل الاستغناء عن بعض العمالة مع ازدياد حالات كورونا..



قال الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن الجميع يقع عليه واجب تجاه أزمة كورونا، مطالبًا رئيس الوزراء بتطعيم العاملين في مصانع «المستثمرين» على نفقة الاتحاد نفسه.



وأضاف هلال، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن العمال لن يتحملون أية نفقات خاصة بالتطعيم ضد كورونا، متابعًا: «جاهزون لتغطية كل العمالة لدينا على نفقاتنا دون استثناء».



ولفت إلى اجتماع مجلس إدارة الاتحاد اليوم، والذي قرر رفع طلب في هذا الشأن إلى دولة رئيس الوزراء، مؤكدًا ضرورة وقوف اتحاد المستثمرين بجانب الدولة في أزمة كورونا.



وأوضح أن هناك 40 ألف منشأة تابعة لاتحاد المستثمرين تضم عددًا كبيرًا جدًا من العمالة، مضيفًا: «نعمل مع جميع المنشآت لتعالج كل منها العمالة لديها دون تكلفة العامل أو الدولة أي شيء».



وعن أزمة العمالة في ظل كورونا، نفى الاستغناء عن أي من العمالة حتى الآن بسبب أزمة كورونا، مشيرًا إلى احتمالية حدوث ذلك مع ازدياد الإصابات بالفيروس.



وتابع: «اليوم بدأ البعض يشغلون 50% من العمالة مثلما حدث من قبل»، لافتًا إلى وجود الكثير من الشركات المتعثرة والتي لديها مشكلات في تسديد مرتبات العمال.





