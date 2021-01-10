وفاة فتاة وإصابة شقيقها أثناء عبور الطريق بوادي النطرون

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لقيت فتاة مصرعها، وأصيب شقيقها، بعدما صدمتهما سيارة أثناء مرور الطريق، أمام سجن 84 صحراوي بوادي النطرون في محافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بحادث عبور طريق أمام سجن 84 صحراوي بوادي النطرون، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين وفاة فتاة وإصابة شقيقها أثناء عبور الطريق الصحراوي، وهما "سليمان صبيح محمد إسماعيل" ٢٨ سنة مقيم بعزبة الرمل في أبو زعبل مصاب بكسر مفتت بعظام الساق الأيمن والأيسر، وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و"نجوى صبيح محمد إسماعيل".

وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة.