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اليابان تعلن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا

هديل هلال
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 12:15 م | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 12:15 م
قالت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الأحد، إنه تم اكتشاف سلالة جديدة تمامًا لفيروس كورونا لدى أربعة مسافرين قادمين من البرازيل، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، صباح الأحد.

وقال رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية الياباني تاكاجي واكيتا، في إفادة للصحفيين بوزارة الصحة، إن السلالة الجديدة تختلف عن السلالتين اللتين اكتشفتا لأول مرة في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وكانت بريطانيا وجنوب إفريقيا قد اكتشفتا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، سلالتين جديدتين من فيروس كورونا، تتميزان بالانتشار السريع، وأدى ظهورهما إلى طفرة في أعداد الإصابات بالفيروس.

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