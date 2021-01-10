نتنياهو يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التطعيم الثاني ضد فيروس كورونا.

وتلقى رئيس الوزراء، الجرعة مساء اليوم السبت مع وزيرة الصحة جولي إدلشتاين في مستشفى شيبا بالقرب من تل أبيب. وتم بث التطعيم على قناة يوتيوب الخاصة برئيس الوزراء.

كان نتنياهو تلقى الجرعة الأولى في 19 ديسمبر، إيذانا ببدء حملة التطعيم في البلاد.

ومنذ ذلك الحين، تم تطعيم أكثر من 7ر1 مليون شخص. وتهدف الحكومة إلى تطعيم جميع سكان البلاد الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما بحلول نهاية مارس.

وزاد عدد الإصابات بشكل كبير بعد بداية معتدلة نسبيا للوباء في الصيف، في البلد الذي يزيد عدد سكانه قليلاً عن 9 ملايين نسمة.

وعلى صعيد آخر، ما زال الفلسطينيون ينتظرون لقاحا، وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة أنه لا يوجد حتى الآن موعد لتسليم الجرعات، لكنها على الأرجح ستصل خلال الربع الأول من العام الجاري.