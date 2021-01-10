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شن رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة حازم حواس، حملة لمتابعة تطبيق الإجرءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وأسفرت الحملة عن ضبط 18 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وتم تحرير محاضر فورية بغرامات قدرها 50 جنيهًا، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات الغلق والتشميع والغرامة لمقهى وورشة.

وكانت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قد وجهت بتكثيف الحملات الانضباطية؛ للتأكد من الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي أعلنتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستهدفت الحملة عدًدا من المنشآت ذات الأنشطة المتعددة، والمطاعم الواقعة بأحياء المدينة.