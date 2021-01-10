 لعدم ارتداء كمامة.. تحرير 18 محضرا في حملة بدمياط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لعدم ارتداء كمامة.. تحرير 18 محضرا في حملة بدمياط

حلمي ياسين
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 2:55 ص | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 2:55 ص

شن رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة حازم حواس، حملة لمتابعة تطبيق الإجرءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وأسفرت الحملة عن ضبط 18 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وتم تحرير محاضر فورية بغرامات قدرها 50 جنيهًا، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات الغلق والتشميع والغرامة لمقهى وورشة.

وكانت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قد وجهت بتكثيف الحملات الانضباطية؛ للتأكد من الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي أعلنتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستهدفت الحملة عدًدا من المنشآت ذات الأنشطة المتعددة، والمطاعم الواقعة بأحياء المدينة.

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