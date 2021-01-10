أرسنال يرافق مانشستر يونايتد إلى الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي

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شق فريق ارسنال حامل اللقب طريقه بصعوبة إلى الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه الماراثوني على ضيفه نيوكاسل يونايتد 2 /صفر اليوم السبت في الدور الثالث.

يأتي هذا في الوقت الذي تأهل فيه فريقا مانشستر يونايتد وإيفرتون إلى الدور الرابع بفوز الأول على ضيفه واتفورد 1 /صفر وفوز إيفرتون على ضيفه روثيرهام يونايتد 2/ 1.

كما تأهل ليستر سيتي وشيفيلد يونايتد للدور التالي بفوز الأول على مضيفه ستوك سيتي 4 /صفر وفوز شيفيلد على مضيفه بريستول 3 /2.

وأيضا تأهل فريق فولهام للدور الرابع بالفوز على مضيفه كوينز بارك رينجرز 2 /صفر في الوقت الذي ودع فيه وست بروميتش البيون البطولة بخسارته أمام بلاكبول 2 /3 بركلات الجزاء الترجيحية.

وفجر فريق شورلي شبه المحترف مفاجأة في الدور الثالث بفوزه على ضيفه ديربي كاونتي 2 /صفر.

وفي باقي المباريات فاز نوريتش سيتي على كوفنتري سيتي 2 /صفر ونوتنجهام فورست على كارديف سيتي 1 /صفر ولوتن تاون على ريدينج 1 /صفر وميلوول على مضيفه بورام وود 2 /صفر.

كما فاز أولدهام اتلتيك على بورنموث 4 /صفر و دونكاستر روفرز على مضيفه بلاكبيرن 1 /صفر و ويكمب وندررز على بريستون نورث ايند 4 /1 وسوانزي سيتي على مضيفه ستيفيناج 2 /صفر وشيفيلد وينزداي على مضيفه إكسترستي 2 /صفر.

وفاز أيضا بليموث أرجايل على مضيفه هيديرسفيلد تاون 3 /2 وبرنتفورد على ميدلسبره 2 /1.

وعلى استاد الإمارات حسم ارسنال فوزه على نيوكاسل في الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وتقدم إيميل سميث روي بهدف في الدقيقة 109 ثم أضاف الجابوني بيير إيميريك أوباميانج الهدف الثاني في الدقيقة 117.

وعلى ملعب أولد ترافود قاد لاعب الوسط الاسكتلندي سكوت مكتوميناي فريقه مانشستر يونايتد للعبور إلى الدور الرابع عبر الهدف الذي سجله في شباك واتفورد في الدقيقة الخامسة.

وحسم شورلي فوزه على ديربي كاونتي بهدفين حملا توقيع كونور هال ومايك كالفيلي في الدقيقتين العاشرة و84.

وعلى ملعب جوديسون بارك، احتاج إيفرتون إلى وقت إضافي لحسم فوزه على ضيفه روثيرهام يونايتد بهدفين مقابل هدف.

وتقدم جينك توسن بهدف لإيفرتون في الدقيقة التاسعة ثم تعادل ماثيو اولوسوند للفريق الضيف في الدقيقة 56 وتكفل عبدالله دوكوري بهدف الفوز لإيفرتون في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول.

واكتسح ليستر سيتي مضيفه ستوك سيتي بأربعة أهداف دون رد ، حملت توقيع جيمس جاستن ومارك البرايتون وأيوزي بيريز وهارفي بارنيس في الدقائق 34 و60 و79 و81.

ونجح شيفيلد متذيل الدوري الإنجليزي الممتاز في اللحاق بركب المتأهلين للدور التالي بكأس الاتحاد عبر فوزه على مضيفه بريستول 3 /2.

وتقدم شيفيلد بهدف عكسي دونه جوي داي بالخطأ في مرماه في الدقيقة السادسة ثم أضاف أوليفر بوركي وجايدن بوجلا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 59 و63 وتكفل الفي كيلجور وماكس ايمير بتسجيل هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين 21 و62.

وعلى ملعب لوفتس رود، حسم فولهام فوزه على كوينز بارك في الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل السلبي.

وتقدم بوبي ريد بهدف لفولهام في الدقيقة 104 وبعد دقيقة واحدة أضاف نيكسنيس كيبانو الهدف الثاني.

وودع وست بروميتش البطولة بخسارته على يد مضيفه بلاكبول 2 /3 بركلات الجزاء الترجيحية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما حيث سجل جيري ياتيس وجاري ماديني هدفي بلاكبول في الدقيقتين 40 و66 وأحرز سيمي اجاي وماثيو بيريرا (ضربة جزاء) هدفي وست بروميتش في الدقيقتين 52 و81 قبل أن يحسم بلاكبول الفوز من خلال ركلات الجزاء.