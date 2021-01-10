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المعارضة المستقلة في كازاخستان تقاطع الانتخابات البرلمانية

علم كازاخستان
علم كازاخستان
موسكو - د ب أ:
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 9:58 ص | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 9:58 ص

بعد 18 شهرا من انتخاب رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، يصوت سكان الجمهورية الواقعة في آسيا الوسطى لانتخاب برلمان جديد اليوم الأحد.

ويقاطع الحزب الاشتراكي الديمقراطي التصويت، ما يعني أن المعارضة المستقلة لن تشارك. كما تم اعتقال عشرات النشطاء في الأسابيع القليلة الماضية.

ويحق لإجمالي 9ر11 مليون ناخب التصويت في الانتخابات.

وتتنافس في الانتخابات خمسة أحزاب بإجمالي 312 مرشحا. ولدخول البرلمان، يحتاج الحزب للحصول على أكثر من 7% من الأصوات. وكما حدث في السنوات السابقة، من المتوقع أن يفوز حزب نور أوتان الحاكم.

وبعد انتخاب توكاييف في يونيو 2019، اندلعت احتجاجات ضد السلطوية في العديد من مدن الجمهورية السوفيتية السابقة. وتم اعتقال المئات في ذلك الوقت.

وانتقد مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا انتهاك المعايير الديمقراطية في الانتخابات البرلمانية قبل خمس سنوات.

ويشير تقرير جديد لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أن الحريات الأساسية المحمية دستوريا يمكن تقييدها من خلال تغييرات في القانون.

وبسبب جائحة كورونا، يتم تطبيق قواعد أكثر صرامة على التصويت. ويسمح للناخبين فقط بدخول مراكز الاقتراع بالكمامات التي تغطي الفم والأنف والقفازات.

ووفقا للأرقام الرسمية، أصيب أكثر من 161 ألف شخص بفيروس كورونا في كازاخستان منذ الربيع.


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