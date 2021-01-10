تقارير: ممثلون للكنيسة الإنجيلية الألمانية يؤيدون إتاحة الانتحار داخل المؤسسات الكنسية

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا، أن العديد من ممثلي الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا يروجون لإتاحة عملية الانتحار الموضوعة تحت إشراف مهني داخل مؤسسات الكنيسة.



جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" الألمانية، استنادا إلى بيان كان من بين الموقعين عليه رالف مايستر، أسقف أبرشية هانوفر ورئيس الشمامسة أولريش ليليه.



وأكدت أسقفية هانوفر صحة البيان الذي ستنشره الصحيفة بالكامل في عددها الصادر غدا الاثنين.



ويطالب اللاهوتيون المؤسسات الكنسية، بأن توفر أفضل رعاية صحية ورعوية ممكنة وألا ترفض الرغبة الحرة لشخص في إنهاء حياته بمساعدة طبية.



ونقلت الصحيفة من البيان القول: "للأسف هناك تاريخ طويل من الذنب في الكنيسة للتعامل مع حالات الانتحار، واليوم يتعين على الاحترام المنبثق عن الإيمان المسيحي لحق تقرير المصير" أن يقدم للراغب في الموت المشورة والدعم والمرافقة.



وطالب موقعو البيان بأن تكون المؤسسات الكنسية أماكن يمكن فيها لأناس "الانتحار بطريقة آمنة وخالية من العذاب".