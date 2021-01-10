سي إن إن: مايك بنس يعتزم حضور مراسم تنصيب بايدن

نقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأحد، عن مصدر مطلع القول، إن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يعتزم حضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وكانت الشبكة ذكرت أن بنس يخطط للحضور، ولكنه كان ينتظر دعوة.

كان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، أعلن أنه لن يحضر مراسم التنصيب المقررة في العشرين من يناير.

وكان بايدن قال الجمعة إنه سيكون سعيدا إذا ما حضر بنس في يوم التنصيب.

وقال بايدن: "إنه مرحب به. وأعتقد أنه من المهم بقدر الإمكان التمسك بما كانت عليه السوابق التاريخية بشأن تغير الإدارات. ولذا نرحب بحضور مايك نائب الرئيس. سنتشرف بحضوره، والمضي قدما في عملية الانتقال".