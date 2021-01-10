أيمن يونس: ساسي يتفهم وضع الزمالك ولم يطلب أرقاما ضخمة لتجديد عقده

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أكد أيمن يونس، مستشار لجنة شؤون الكرة بنادي الزمالك، أن التونسي فرجاني ساسي، متوسط ميدان الفريق، يتفهم موقف النادي، ولم يطلب الأرقام المنتشرة بخصوص تجيد تعاقده.

وينتهي عقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وأثير الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة حول رغبة اللاعب في الانتقال لفريق الدحيل القطري، نظرًا لزيادة الراتب المعروض عن الزمالك.

وقال أيمن يونس في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «ساسي لم يطلب الأرقام المنتشرة لتجديد تعاقده مع الزمالك، ما يُقال ليس حقيقيا».

وأضاف مستشار لجنة شؤون الكرة بنادي الزمالك: «ساسي متفهم وضع الزمالك ووكيله يرغب في استمراره بمصر».

وتابع: «توجه الإدارة هو التجديد لساسي بالراتب الذي يستطيع الزمالك تحمله لكي لا تحدث فتنة في الفريق».

وأتم: «أي أرقام مبالغ فيها ستضرب استقرار الفريق».

وكانت إدارة الزمالك قد توجهت بالشكر لأيمن يونس بعد نهاية فترته كرئيس للجنة التنفيذية لكرة القدم وقامت بتعيينه مستشارا للجنة شؤون كرة القدم للفريق الأول.