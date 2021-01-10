ألمانيا تشدد الإجراءات الأمنية حول البرلمان بعد الاضطرابات الأمريكية

عززت الشرطة الألمانية إجراءات الأمن حول البرلمان الاتحادي الألماني في برلين في أعقاب الاضطرابات التي وقعت هذا الأسبوع في مبنى الكابيتول الأمريكي، حسبما ذكرت صحيفة بيلد آم زونتاج في عددها الصادر اليوم الأحد نقلاً عن خطاب موجه إلى المشرعين من رئيس البرلمان الألماني (رايشستاج) فولفجانج شويبله.

وقال شويبله إن "شرطة ولاية برلين دعت بالفعل إلى زيادة القوات في المنطقة المحيطة بمبنى الرايشستاج".

وأضاف شويبله أنه طلب تقريرا من وزارة الخارجية الألمانية عن أعمال الشغب في الولايات المتحدة و"سيوضح للحكومة الاتحادية وولاية برلين النتائج التي يمكن استخلاصها من هذا من أجل حماية البرلمان".

وكان متحدث باسم الشرطة قد قال يوم الخميس بالفعل إنه سيتم "تعديل" إجراءات الحماية للمباني الهامة في برلين. ويتعلق ذلك بمبنى الرايشستاج السابق الذي يضم البرلمان والمواقع المرتبطة بالولايات المتحدة.