وزير الخارجية المغربي: علاقتنا مع أمريكا تسير بإيقاع غير مسبوق

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر، أول مسؤول أمريكي يزور الصحراء المغربية، واصفًا ذلك بأنه حدث هام جدًا يأتي لتأكيد المكالمة الهاتفية بين الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأضاف بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي، أن شينكر يمتلك قناعة دائمة لتطوير العلاقة وخدمة السلام والاستقرار في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، قائلًا إن زيارة اليوم لها طعم خاص.



وذكر أن العلاقات بين المغرب وأمريكا تسير بإيقاع غير مسبوق وفق رؤية ملك المغرب، وبالتنسيق مع إدارة ترامب، موضحًا أنها شهدت تطورًا هامًا من خلال تعدد الزيارات على عدة مستويات، والتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات والتنسيق المشترك.