الهند تواجه تفشيا لإنفلونزا الطيور

قال مسؤولون إن إنفلونزا الطيور تتفشي بصورة سريعة في أنحاء الهند، حيث أكدت سبع ولايات وجود حالات إصابة، في حين تنتظر ولايات نتائج الاختبارات، في الوقت الذي فرضت فيه إجراءات لاحتواء الفيروس.

وكانت ولاية اوتار براديش أحدث ولاية تسجل حالات إصابة بالفيروس، حيث تم إغلاق حديقة حيونات في مدينة كانبور عقب نفوق أربعة من الطيور و اثنين من الببغاوات.

وقال كبير المسؤولين البيطريين في منطقة كانور ار بي ميشرا إن نتائج الاختبارات أثبتت إيجابية إصابة الحيوانات بالفيروس.

وأضاف" نحن نقوم بعملية ذبح جميع الطيور في الأحواش كما تم إعلان أن حديقة الحيوانات أصبحت بؤرة. أنه أمر مؤسف ولكن علينا أن نتبع البروتوكول".

وجرى تسجيل حالات مصابة بأنفلونزا الطيور في ولاية كيرالا وراجستان وهيماشال براديش و هاريانا وجوجارات، بحسب ما قالته الحكومة الاتحادية.

ويشار إلى أن فيروسانفلونزا الطيور يصيب بصورة أساسية الطيور البرية والدواجن، ولكن يمكن أن يصيب الاشخاص الذين يتعاملون بصورة مباشرة عن الطيور المصابة.