إيران: اكتشاف 4 إصابات جديدة بالسلالة المتحورة لكورونا

قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني الدكتور سعيد نمكي، إنه تم اكتشاف أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور، في إيران، ويتم علاج حامليها.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، أضاف الدكتور نمكي اليوم الأحد، في اجتماع بمقر مكافحة كورونا بمحافظة مازندران شمال البلاد: «هؤلاء المرضى هم عائلة إيرانية تعيش في دولة أوروبية سافرت إلى البلاد أواخر الأسبوع الماضي».

وقال: «على الرغم من أنهم أجروا اختبار PCR في البلد الذي جاءوا منه، إلا أنه بعد دخولهم إلى إيران، تم اختبارهم وبناء على المعلومات المقدمة إلى وزارة الصحة اليوم فإن نتائج اختباراتهم كانت إيجابية ومصابون بفيروس كورونا من النوع المتحور البريطاني».

وأضاف: «الفيروس البريطاني المتحور انتشر في معظم الدول الأوروبية وأصبح أوروبيا إلى حد ما، ووضعنا قيودا على دخول الأشخاص من هذه الدول إلى إيران، بما في ذلك إجراء الاختبار السلبي للفيروس».

وأشار وزير الصحة الإيراني، إلى اكتشاف حالة يشتبه بإصابتها بالفيروس البريطاني في محافظة مازندران، لكن نتائج الفحوصات التي جرت له كانت سلبية.