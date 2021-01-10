الإسكندرية تتزين بتميمة مونديال اليد قبل 72 ساعة من انطلاق البطولة

انتهى مسئولي محافظة الأسكندرية ، من تعليق تميمة بطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى ، امام بوابة الطريق الصحراوى ، في محافظة الأسكندرية ، حيث تستضيف الأسكندرية مباريات إحدى مجموعات البطولة ، بصالة برج العرب.

وجاء تركيب التميمة قبل 72 ساعة من انطلاق البطولة الأهم في العالم في الفترة الحالية، لما تناله من اهتمام مختلف دول العالم ، حيث يشارك في البطولة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة .

ولا يعد تركيب التميمة أول خطوة يقوم بها مسئولي الإسكندرية دعما و اهتماما للبطولة ، بل سبق وتم وضع تمثالا على شكل لاعب كرة يد بمدخل المدينة على الطريق الصحراوي، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال بعض مباريات فرق الدول المشتركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تنطلق يوم 13 يناير الجاري وذلك على الصالة المغطاة بإستاد برج العرب الرياضي.

كما تم الانتهاء من أعمال الإنارة والرصف والتشجير وعمل اللوحات الإرشادية المرورية اللازمة على طريق الكافوري – برج العرب كما تم رفع 250 علم تضم أعلام مصر والإسكندرية والمنتخبات المشاركة في البطولة بالطرق المؤدية لإستاد برج العرب، من أجل إظهار الإسكندرية بالمظهر اللائق.