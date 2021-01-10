الأوقاف: غلق مسجد «الرحمة القبلي» بالفيوم لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، غلق مسجد الرحمة القبلي بقرية (أبو شنب) بإدارة أوقاف أبشواي بمديرية الفيوم وذلك لعدم التزام المصلين بالإجراءات على ألا يفتح إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا من قبل رواد المسجد.

وشددت اللجنة في بيان اليوم، على أنها ستتخذ إجراءاتها الوقائية بكل حسم حفاظًا على صحة المواطنين ، وتهيب برواد المساجد الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا يكونوا سببًا في غلق بيوت الله (عز وجل) .

وأكدت أنها لن تتأخر عن غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية وتهيب بالمديريات الإقليمية سرعة رفع أي مخالفة تتصل بهذا الخصوص كما أكدت أهمية الحفاظ على الساجد قبل المساجد ، وعدم فتح أي مسجد يتم غلقه دون موافقة كتابية معتمدة من لجنة إدارة الأزمة بالديوان العام .