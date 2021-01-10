أعلنت شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، عن عقد احتفالها السنوي بمعرض ومسابقة أفضل صورة صحفية لعام 2020 بساقية الصاوي في تمام السادسة من مساء غد الاثنين، على أن يقتصر الحضور في اليوم الأول للمعرض على المرشحين للجوائز.

وذكرت الشعبة في بيان مساء اليوم الأحد أن إعلان جوائز المسابقة في نسختها الـ14، سيتم بعد افتتاح المعرض على مسرح الحديقة المفتوح بقاعة الكلمة بالساقية، على أن يتم بث حفل الافتتاح وتوزيع الجوائز مباشرة عبر الصفحة الرسمية الجديدة للشعبة عبر موقع فيس بوك: www.facebook.com/egyptpressphoto، وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وأوضحت الشعبة في بيانها، أن المعرض سيمتد لمدة 8 أيام حتى الثلاثاء الموافق 19 يناير الجاري، ويسمح لجميع الزملاء المشاركين وللجمهور بزيارة المعرض في الأيام التالية ليوم الافتتاح وتوزيع الجوائز، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق الموقع الرسمي الجديد للشعبة egyptpressphoto.com، بالتزامن مع حفل افتتاح المعرض، ونشر الصور الفائزة عليه بالتزامن مع إعلان النتيجة بالساقية، ويتم عبره عرض تاريخ جوائز الشعبة وأبرز أعمال المصورين على مدار سنوات مضت، مشيرة إلى أنها تترقب أي تعقيب أو ملاحظة تثري المحتوى الذي بناه المصورون سويا بأعمالهم التي يفخرون بها.

وأعربت الشعبة عن تمنياتها بالتوفيق للجميع؛ من حالفه الحظ بالفوز ومن نال شرف المشاركة، وثقتها أن جميع الفنانين المشاركين كانوا على قدر المسئولية والمهنية لتوثيق ما عاشوه خلال عام صعب، كانت الصورة الصحفية وروادها أبطالا فوق العادة كما كان العهد بهم.