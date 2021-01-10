 حسن الرداد ينعي والدته: مع السلامة يا ماما.. نتجمع كلنا في الجنة بإذن الله - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حسن الرداد ينعي والدته: مع السلامة يا ماما.. نتجمع كلنا في الجنة بإذن الله

إيمان محمود- محمد عباس
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 12:24 ص | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 12:27 ص

نعى الفنان حسن الرداد، والدته التي رحلت عن عالمنا، اليوم السبت، بكلمات مؤثرة عبر حسابه فيسبوك.

وكتب الرداد قائلا: "توفت إلى رحمة الله تعالى والدتى أطيب وأحن أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا ماما وسلامى لبابا وفادى وإن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة باذن الله".

 

 

توفت الى رحمة الله تعالى والدتى اطيب و أحن ام فى الدنيا السيدة/ #فادية_الرداد 😢😢😢 مع السانك يا ماما و سلامى لبابا و فادى و ان شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة باذن الله.😩😩😩😢😢😢

تم النشر بواسطة ‏‎Hassan El Raddad‎‏ في السبت، ٩ يناير ٢٠٢١

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