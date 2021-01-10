نعى الفنان حسن الرداد، والدته التي رحلت عن عالمنا، اليوم السبت، بكلمات مؤثرة عبر حسابه فيسبوك.

وكتب الرداد قائلا: "توفت إلى رحمة الله تعالى والدتى أطيب وأحن أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا ماما وسلامى لبابا وفادى وإن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة باذن الله".