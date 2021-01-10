نعى الفنان حسن الرداد، والدته التي رحلت عن عالمنا، اليوم السبت، بكلمات مؤثرة عبر حسابه فيسبوك.
وكتب الرداد قائلا: "توفت إلى رحمة الله تعالى والدتى أطيب وأحن أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا ماما وسلامى لبابا وفادى وإن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة باذن الله".
توفت الى رحمة الله تعالى والدتى اطيب و أحن ام فى الدنيا السيدة/ #فادية_الرداد 😢😢😢 مع السانك يا ماما و سلامى لبابا و فادى و ان شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة باذن الله.😩😩😩😢😢😢
تم النشر بواسطة Hassan El Raddad في السبت، ٩ يناير ٢٠٢١