جامعة كفر الشيخ تنعي عميد كلية الزراعة

نعت جامعة كفرالشيخ وكلية الزراعة، اليوم السبت، بمزيد من الأسى والحزن، عالم عظيم من الرجال الذين أعطوا لبلدهم وجامعتهم الكثير، الأستاذ الدكتور محمود محمد فواز، عميد كلية الزراعة، الذي وافتة المنية منذ قليل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته.