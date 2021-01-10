جامعة كفر الشيخ تنعي عميد كلية الزراعة

الأكثر قراءة
الطائرة الإندونيسية هبطت 10 آلاف قدم في دقيقة واحدة بعد 4 دقائق من الإقلاع
الصحة العالمية: مصر تدخل ضمن أعلى وفيات إقليم المتوسط بكورونا
لماذا يقلق ترامب من أيامه خارج البيت الأبيض.. وهل فعلا يمكنه العفو عن نفسه؟
من أشد المؤيدين لترامب.. من هي الجندية السابقة التي لقيت حتفها خلال اقتحام الكونجرس؟
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
نعت جامعة كفرالشيخ وكلية الزراعة، اليوم السبت، بمزيد من الأسى والحزن، عالم عظيم من الرجال الذين أعطوا لبلدهم وجامعتهم الكثير، الأستاذ الدكتور محمود محمد فواز، عميد كلية الزراعة، الذي وافتة المنية منذ قليل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته.