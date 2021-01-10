 جامعة كفر الشيخ تنعي عميد كلية الزراعة - بوابة الشروق
الأحد 10 يناير 2021 5:13 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟

النتـائـج تصويت

جامعة كفر الشيخ تنعي عميد كلية الزراعة

محمد نصار
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 4:26 ص | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 4:26 ص

نعت جامعة كفرالشيخ وكلية الزراعة، اليوم السبت، بمزيد من الأسى والحزن، عالم عظيم من الرجال الذين أعطوا لبلدهم وجامعتهم الكثير، الأستاذ الدكتور محمود محمد فواز، عميد كلية الزراعة، الذي وافتة المنية منذ قليل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك