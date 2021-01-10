فلسطين تسجل 699 إصابة و20 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لوزارة الصحة الفلسطينية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، سجلت فلسطين 12 حالة وفاة في الضفة الغربية «طوباس 1، نابلس 2، طولكرم 3، جنين 2، الخليل 2، رام الله 2»، وقطاع غزة 8 وفيات.

وذكرت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس (34)، قلقيلية (14)، نابلس (90)، سلفيت (28)، طولكرم (39)، ضواحي القدس (26)، جنين (48)، أريحا والأغوار (8)، الخليل (48)، رام الله والبيرة (110)، بيت لحم (22)، قطاع غزة (232).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس (19)، قلقيلية (29)، نابلس (115)، سلفيت (20)، طولكرم (62)، جنين (65)، أريحا والأغوار (6)، الخليل (67)، رام الله (87)، بيت لحم (68)، قطاع غزة (477).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 98 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.