عمرو أديب عن إخفاق مفاوضات سد النهضة: الموضوع كله بايظ ومحدش فاهم حاجة

قال الإعلامي عمرو أديب، تعقيبًا على إخفاق مفاوضات سد النهضة، إن الدول الثلاث لديها مواقف في هذا الأمر، منوهًا بأن الاختلاف هذه المرة على الخبراء.



وأضاف أديب، أثناء تقديم برنامجه «الحكاية» عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الأحد، أنه عند اتفاق مصر والسودان تختلف إثيوبيا، متابعًا: «الموضوع كله بايظ»، على حد تعبيره.



وأكد أن إثيوبيا هي المستفيد من إخفاق مفاوضات سد النهضة، باعتبار أن الوقت في مصلحتها، مضيفًا: «لا أحد ضد أن يكون لدى إثيوبيا سد وكهرباء لكن مشكلتنا معهم تكمن فيما سيحدث».



وأوضح أن الاتحاد الإفريقي، القائم بدور الوسيط، يقول إنه لا يستطيع فعل شيء تجاه هذا الأمر، متابعًا: «إحنا كل ما نقعد بنرجع من الأول، قبل كده الاختلاف كان على الملئ ودلوقتي على الخبراء، اللي هو محدش فاهم حاجة»، بحسب ذكره.



وشارك سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع السداسي الذي عقد، اليوم الأحد، لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.



وأخفق الاجتماع في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية.