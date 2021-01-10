روسيا تسجل 22 ألفا و851 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل أقل حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ شهر نوفمبر الماضي، بلغت 22 ألفًا و851 خلال الساعات الـ24 الماضية، وتوفي 456 شخصا.

وبحسب أرقام وبيانات المركز الروسي لمكافحة الوباء، الصادرة اليوم الأحد، تماثل للشفاء 24 ألفا و80 شخصا خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و778 و889.

ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري، صباح الأحد، ارتفع عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا حتى الآن إلى 3 ملايين و401 ألف و954، وبلغ إجمالي الوفيات 61 ألفًا و837.

وتتوزع الإصابات الجديدة على 83 إقليما، تم تسجيل أكبر عدد منها في موسكو 4216 إصابة مقابل 7045 حالة شفاء، تليها بطرسبورغ (3010 إصابة)، ثم ضواحي موسكو (1292 إصابة).