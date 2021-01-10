سابالينكا تنهي مغامرة أنس جابر وتبلغ دور الثمانية في أبوظبي

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تأهلت البيلاروسية ارينا سابالينكا إلى دور الثمانية لبطولة أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات بفوزها على التونسية أنس جابر 6 /2 و6 /4 اليوم الأحد.

وحققت سابالينكا المصنفة العاشرة على العالم فوزها الثاني عشر دون هزيمة منذ خسارتها على يد جابر في أواخر أكتوبر الماضي في الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة.

وسجلت اللاعبة البيلاروسية تسعة انتصارات متتالية في أخر شهرين من عام 2020 وحصدت لقب بطولتي اوسترافا التشيكية ولينز النمساوية قبل أن تسجل ثلاثة انتصارات متتالية في 2021 لتبلغ دور الثمانية لبطولة أبوظبي.

وقالت سابالينكا "كانت مباراة صعبة لكني أعتقد أنني أديت بشكل جيد ولم أعط أي فرصة لتسديداتها الخادعة ، في اعتقادي هذا هو السبب في عدم لعبها بأريحية اليوم".

كما فازت الأوكرانية مارتا كوستيوك على السلوفينية تامارا زيدانسك 6 /1 و6 /1.