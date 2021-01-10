 تنظيم صرف المعاشات في المنيا منعا للزحام - بوابة الشروق
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تنظيم صرف المعاشات في المنيا منعا للزحام

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 5:19 م | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 5:19 م

أعلن العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة تنفذ تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بشأن متابعة صرف المعاشات بمكاتب البريد وتخفيف الزحام؛ لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتواجد الدكتور، رجب قياتي نائب رئيس مدينة المنيا، بعدد من مكاتب البريد لتنظيم توافد المواطنين على صرف معاشات شهر يناير، بمكتب بريد حي سلطان وبريد المحطة وبريد المجمع، ضمن متابعة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع التكدس للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس مركز ومدينة المنيا إنه يتم المتابعة والتنسيق؛ لتسهيل تواجد المواطنين للحصول على المعاش.


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