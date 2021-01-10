 وفاة الطبيب الشخصي المعالج لبابا الفاتيكان إثر إصابته بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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وفاة الطبيب الشخصي المعالج لبابا الفاتيكان إثر إصابته بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 2:39 م | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 2:39 م

توفي الطبيب الشخصي المعالج للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان جراء مضاعفات بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز 78 عاما.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، عن مصادر لم تسمها، أنه تم نقل الطبيب فابريزيو سوكورسي إلى المستشفى بالعاصمة الإيطالية روما في 26 ديسمبر الماضي لتلقي العلاج اللازم.

وأضافت القناة "من غير الواضح بالضبط متى كان آخر اتصال مباشر بين الطبيب والبابا فرانسيس، الذي اختاره سابقا طبيبا شخصيا خلال عام 2015".

وكان البابا فرانسيس قد صرح بأن الفاتيكان ستبدأ التطعيمات ضد (كوفيد-19) الأسبوع المقبل، وأنه على استعداد لتلقي جرعة.

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