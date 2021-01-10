معيط يشيد بجهود سك العملة في توثيق ذاكرة مصر وبناء الوعي بالإنجازات

أشاد الدكتور محمد معيط وزير المالية، بجهود مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة» في توثيق ذاكرة مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف بناء الوعي الوطني بالإنجازات غير المسبوقة في الخمس سنوات الماضية، والتي شملت مشروعات قومية كبرى تُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

ووجه معيط باستدامة هذه الجهود لتخليد المشروعات التاريخية الرائدة عن طريق سكها على العملات المتداولة والتذكارية، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، واستصدار الموافقات اللازمة من مجلس الوزراء، على النحو الذي حدده القانون.

من جانبه، قال حسام خضر رئيس مصلحة (الخزانة العامة وسك العملة) - في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الأحد - إنه تم إعداد تصميمات لكل المشروعات القومية التي شهدتها مصر خلال الخمس سنوات الماضية، واقتراح سك كل منها على العملات المتداولة والتذكارية والطوابع التذكارية، وفقًا لما يحدده مجلس الوزراء.

وأضاف أن هناك العديد من المشروعات التاريخية التي تستحق التوثيق، ومنها: (العاصمة الإدارية، والريف المصري الجديد، ومدينة العلمين الجديدة، والشبكة القومية للطرق، ومحطات توليد الطاقة، وحقل ظهر للغاز، وقناطر أسيوط الجديدة، ومزارع الطاقة الشمسية بأسوان، و80 عامًا تضامن، وقناة السويس الجديدة، والمشروع القومي للإسكان، والمشروع القومى للاستزراع السمكي، وهضبة الجلالة، والحاضنات التكنولوجية، والمركز اللوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، والمنطقة الاقتصادية لمشروع المثلث الذهبي) .. لافتا غلى أنه تم سك 10 مشروعات بالفعل على بعض العملات، وإعداد تصميمات للمشروعات الأخرى بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضح خضر أنه تم إصدار كتاب توثيقي يرصد المشروعات القومية التي أنجزتها مصر خلال السنوات الخمسة الماضية، ويستعرض العملات التي تم سك مشروعات عليها والتصميمات المقترح سكها للمشروعات الأخرى.

وأشار إلى أن منافذ بيع العملات التذكارية بمصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، شهدت إقبالاً كبيرًا من المواطنين، الذين أبدوا تعاونًا ملحوظًا في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لافتًا إلى أن هناك متحفًا متفردًا يُوثق تاريخ العملات المتداولة والتذكارية في مصر، والإنجازات المعمارية، ويحرص الكثيرون على زيارته والتعرف على مقتنياته.