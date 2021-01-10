محافظ دمياط تقود حملة لفصل المرافق عن عدد من قطع الأراضي التابعة لأملاك الدولة

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بزيارة مدينة رأس البر، قادت خلالها حملة، وذلك لفصل المرافق عن قطع أراضي تابعة لاملاك الدولة بشوارع ٢٠،١٠٣،١٢،٢٤ تم طرحها مسبقًا بالمزاد العلني، ولم يتم تسديد الأقساط الخاصة بهم، بعد الحصول على الموافقات الخاصة بتنفيذ إجراءات التصالح وفقاً للمنظومة التى حددتها الدولة.



وأكدت المحافظ على فصل خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء، لعدم مصداقية المتعاقدين بعد إعطائهم عدة فرص للسداد، ولكنهم لم يلتزموا بذلك، كما أعطت مهلة يومين فقط لسداد الأقساط المحددة، وإلا سيتم اتخاذ إجراءات سحب الأراضي.



ووجهت محافظ دمياط، تعليماتها الى كافة الأجهزة المعنية، باتخاذ الإجراءات المشددة وتحرير محاضر في حال تنفيذ وصلات خلسة بالمخالفة.



وعلى جانب آخر، أمرت المحافظ برفع مخالفة إشغال وتعدِ بشارع 20 والذي أدى إلى إعاقة حركة المارة به، مشددة على شن حملات مستمرة لإزالة كافة المخالفات وفتح جميع الشوارع الفرعية.