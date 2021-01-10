 مقتل متحدث باسم شركة أمنية ترعاها الدولة في انفجار بكابول - بوابة الشروق
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مقتل متحدث باسم شركة أمنية ترعاها الدولة في انفجار بكابول

كابول - د ب أ:
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 10:12 ص | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 10:12 ص

ذكرت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأحد، أن متحدثا باسم شركة أمنية ترعاها الدولة واثنين من زملائه قتلوا، عندما انفجرت قنبلة بينما كانوا يتوجهون إلى العمل بسياراتهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة، طارق عريان، إن ضياء ودان، المتحدث باسم قوة الحماية العامة الوطنية (إن.بي.بي.إف) وزميليه، كانوا في طريقهم إلى عملهم، عندما انفجرت القنبلة.

وأضاف أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت قنبلة مغناطيسية قد انفجرت بالسيارة أو أن قنبلة زرعت على جانب طريق، التي تم استخدامها في الهجوم ومازالت التحقيقات جارية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الانفجار، لكن عريان ألقى باللوم فيه على طالبان.

والشركة الأمنية هي إحدى الشركات الحكومية، شبه المستقلة، التي توفر خدمات لمنظمات وطنية ودولية بالإضافة إلى مشروعات حكومية وغير حكومية في مختلف أنحاء البلاد.

وشهدت كابول موجة من عمليات القتل المستهدفة في الأسابيع الأخيرة، والكثير من الضحايا صحفيون ونشطاء من المجتمع المدني أو شخصيات إعلامية.

ولم تحرز قوات الأمن الأفغانية نجاحا كبيرا في منع حدوث تلك الهجمات.

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