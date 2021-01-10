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مصادر: منوتشين يعود إلى أمريكا خلال عطلة نهاية الأسبوع

واشنطن - د ب أ
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 1:27 ص | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 1:27 ص

ذكر مصدر مطلع أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين سيختصر جولة لسبع دول ويعود إلى الولايات المتحدة في عطلة نهاية الأسبوع الجاري بصورة مبكرة عما كان متوقعا، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأفاد المصدر غير المصرح له بالحديث علنا عن هذا الأمر، بأن عودة منوتشين تأتي استمرارا لدوره فى دوائر القيادة الأمريكية خلال فترة اضطرابات في الولايات المتحدة، ولا تتعلق بأي خطة لمتابعة تنحية الرئيس دونالد ترامب من خلال التعديل الخامس والعشرين لدستور الولايات المتحدة.

ومنوتشين حاليا في منتصف رحلة تستغرق 10 أيام إلى الشرق الأوسط وإفريقيا.

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