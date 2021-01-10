 تصعيد حارس شاب في تدريبات الزمالك.. وجنش يواصل التأهيل - بوابة الشروق
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تصعيد حارس شاب في تدريبات الزمالك.. وجنش يواصل التأهيل

أمير نبيل
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 3:47 م | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 3:47 م

واصل فريق الزمالك تدريباته اليوم الأحد، بدون راحة، عقب فوزه على طلائع الجيش مساء أمس السبت في الدوري الممتاز.

وشهد مران اليوم تصعيد الحارس الشاب سيد عطية، من مواليد 2001، وذلك لخوض التدريبات والتقسيمة في ظل استمرار البرنامج التأهيلي محمود جنش الذي يعاني من إصابة بشد في العضلة الضامة، بينما أدى الحارس محمد أبوجبل مرانا في الجيم بعدما خاض لقاء الأمس.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي أن حالة جنش تتحسن بشكل مستمر، وفقا للبرنامج التأهيلي الذي يخضع له.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء المقبل في الأسبوع السابع من الدوري.

 


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