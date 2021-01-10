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دورتموند يفقد نجمه فترة طويلة بسبب الإصابة

د ب أ
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 6:46 م | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 6:46 م

 يواجه البلجيكي أكسيل فيتسل لاعب وسط فريق بوروسيا دورتموند الغياب عن الملاعب لعدة أشهر بعد أن أصيب بتمزق في وتر العرقوب (آخيل) خلال فوز فريقه 3 / 1 على مضيفه لايبزج أمس السبت ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وأكد دورتموند اليوم الأحد تشخيص الإصابة، الذي وصفه بـ"المرير"، مضيفا أن "أسرة دورتموند بأكملها تتقدم بخالص تمنياتها من أجل التعافي السريع".

وتعرض النجم الدولي البلجيكي /31 عاما/ للإصابة دون تدخل أحد من لاعبي لايبزج.

بينما تبدو حظوظه شبه معدومة في اللحاق بمباريات دورتموند خلال الموسم الحالي، فإن فيتسل يخوض سباقا مع الزمن أيضا ليكون لائقا قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، التي تأجلت إلى الصيف المقبل بدلا من صيف العام الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.


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