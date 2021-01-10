 جامعة سوهاج ضمن أول 4 جامعات في إنجاز ؜منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة في 2020 - بوابة الشروق
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جامعة سوهاج ضمن أول 4 جامعات في إنجاز ؜منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة في 2020

جامعة سوهاج - ارشيفية
جامعة سوهاج - ارشيفية
محمد عبد المجيد
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 6:41 م | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 6:41 م
حققت جامعة سوهاج نسبة إنجاز 99٪؜ ضمن الحصاد السنوي لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، حيث استقبلت المنظومة 178 شكوى وطلب واستغاثة خلال عام 2020؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، بضرورة تيسير سُبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

واوضح الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة أنَّ الجامعة جاءت ضمن أول 4 جامعات" كفر الشيخ، طنطا، الزقازيق" من حيث نسبة إنجاز الشكاوى، مشيرًا إلى أن آلية عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلقت ثقة بين الجامعة والمواطن السوهاجي في التأكيد على تلقي الشكاوي ورصدها والتعامل معاها وإيجاد الحلول السريعة لها، والحد من أسباب تكرارها.

وأضاف صلاح حامد مدير إدارة خدمة المواطنين، أن الشكاوى التي تلقتها الجامعة خلال العام الماضي تضمنت 163 شكوى فردية و15 شكوى جماعية.

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