نائب ميركل يتوقع نهاية جائحة كورونا بحلول الانتخابات البرلمانية في الخريف

توقع أولاف شولتس، وزير المالية الألماني ونائب المستشارة انجيلا ميركل، أن الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في الخريف المقبل ستشهد الفرحة بنهاية جائحة كورونا.

وخلال المؤتمر الرقمي لشباب الحزب الاشتراكي الديمقراطي في هامبورج، قال مرشح الاشتراكيين لمنصب المستشار، اليوم الأحد: "عند الانتخاب في سبتمبر المقبل يمكننا افتراض أنه سيكون قد تم التغلب على الجائحة إلى حد كبير عندئذ".

وأضاف شولتس:" وعندئذ فلن تكون الفرحة موجودة بالطبع وحسب بل إننا سنوجه النظر أيضا إلى الأمام لبحث: ما هي العواقب المترتبة على الجائحة وما هي الواجبات للعقد المقبل؟ وكان يجب على الكثيرين أن يتعلموا أن تجاوز الأزمة على نحو أفضل يكون من خلال التضامن والكيان القوي ودولة الرفاهية الاجتماعية القادرة على الأداء".

وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن التداعيات الاقتصادية للجائحة جاءت أقل سوءا من المتوقع بفضل برنامج الاستقرار لمكافحة كورونا وإدراجه ضمن إطار أوروبي: "وقد جاء الأمر مختلفا تماما عما كان متوقعا حيث تم فقد عدد أقل من الوظائف، وحالة الاقتصاد أفضل مما تم الإعلان عنه منذ فترة طويلة، كما أن من الممكن الحديث حتى عن توقع حدوث تعاف طفيف".

ورأى شولتس أن هذه الأمور لم تكن ممكنة لولا التعامل المالي من قبل الدولة مع الأزمة ولولا السياسة الجديدة لألمانيا في أوروبا " ونعتقد أن بإمكاننا أن نعتبر هذا نجاحا كبيرا لنا كاشتراكيين ديمقراطيين".

ومن المنتظر أن تجري الانتخابات البرلمانية في ألمانيا في السادس والعشرين من سبتمبر المقبل.