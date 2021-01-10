مشرع أمريكي: يمكن تقديم مادة مساءلة الرئيس الأمريكي يوم الاثنين

قال عضو الكونجرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي تيد ليو لشبكة "سي إن إن" يوم السبت إن مادة عن مساءلة الرئيس دونالد ترامب قد يتم تقديمها يوم الاثنين.

وتابع "نحن جميعا بما في ذلك رئيسة مجلس النواب [نانسي] بيلوسي نفضل أن يفعل دونالد ترامب الشيء الصحيح ويستقيل، أو أن يظهر نائب الرئيس [مايك] بنس بعض العزيمة، على الأقل لنفسه ولعائلته ويستدعي التعديل الخامس والعشرون".

وقال "إذا لم يحدث أي من ذلك، فسنقدم يوم الاثنين مادة المساءلة التي تتناول التحريض على التمرد".

وفي وقت سابق يوم السبت، قال ليو، وهو أحد المشاركين في إعداد مادة المساءلة ، إن لديه 180 راعيا مشاركا في الحزب الديمقراطي.

وكتب ليو على تويتر "سيكون هناك جمهوريون سيصوتون لصالحها"، مضيفا أنه يجري محادثات مع بعض الجمهوريين للمشاركة في رعاية القرار. ولم يذكر ليو عددا محددًا.

ويدعو القرار إلى عزل ترامب بتهمة "التحريض على تمرد في الكابيتول".