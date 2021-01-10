ولي العهد السعودي يطلق مشروع مدينة «ذا لاين» في نيوم شمالي المملكة

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، مساء اليوم الأحد، إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين"، على امتداد 170 كيلومترا، في نيوم شمال المملكة.

وصرح الأمير محمد بن سلمان: "نحن بحاجة إلى تجديد مفهوم المدن إلى مدن مستقبلية، اليوم بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم أقدم لكم (ذا لاين)؛ مدينة مليونية بطول 170 كم، تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم، صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية".

وتساءل الأمير محمد بن سلمان: "لماذا نقبل أن نضحي بالطبيعة في سبيل التنمية؟ ولماذا يُتوفى 7 ملايين إنسان سنويًا بسبب التلوث؟ ولماذا نفقد مليون إنسان سنويا بسبب الحوادث المرورية؟ ولماذا نقبل أن تُهدر سنين من حياة الإنسان في التنقل؟".

وستعمل "ذا لاين" على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار أمريكي) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وستكون المجتمعات مترابطة افتراضيا فيما بينها، حيث سيتم تسخير نحو 90% من البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية في حين يتم تسخير 1% من البيانات في المدن الذكية الحالية.

وتمنح مدينة "ذا لاين" للحياة على الأرض معنى جديدا، وتعكس نهجا لا مثيل له في تطوير مدن مستقبلية متناغمة مع الطبيعة، حيث ستعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة بنسبة 100%، مع الحرص على تحقيق مستقبل إيجابي للكربون.