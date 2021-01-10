 الشركة الرئيسية لإمداد جنوب السودان بالكهرباء توقف عملياتها بسبب نقص الدولارات - بوابة الشروق
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الشركة الرئيسية لإمداد جنوب السودان بالكهرباء توقف عملياتها بسبب نقص الدولارات

كهرباء جنوب السودان - ارشيفية
كهرباء جنوب السودان - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 7:05 م | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 7:05 م
أعلنت الشركة الرئيسية لتزويد دولة جنوب السودان بالكهرباء عن أنها ستوقف عمليات إمداد الكهرباء للشبكة الوطنية فى البلاد بعد أن فشلت الحكومة في تخصيص العملات الأجنبية التي تحتاجها الشركة لعملياتها.

وتقوم الشركة وهى مجموعة عيزرا للإنشاء والتطوير بتوريد 33 ميجاوات لشركة جوبا لتوزيع الكهرباء، والتي يتم دفع ثمنها بالعملات الأجنبية. والحكومة ملزمة تعاقديا بتخصيص العملة الصعبة للمجموعة بينما تقوم هي بجمع المدفوعات بالجنيه الجنوب سوداني.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن الشركة قولها في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني اليوم الأحد "منذ بدء تشغيل المحطة، تم منح أقل من 15 % لمجموعة عيزرا من المبلغ الإجمالي.. لقد استنفدت الشركة الآن كل الوسائل الممكنة للحفاظ على تشغيل المحطة، بما في ذلك القروض مقابل الأصول وعروض الائتمان وخطابات الاعتماد."

وقالت "عيزرا" إنها ستغلق محطتها في 12 يناير الجاري.

وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي لجنوب السودان في ظل انخفاض أسعار النفط، وهو أكبر مصدر للدخل.

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