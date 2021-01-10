غلق 4 منشآت مخالفة للإجراءات الإحترازية بوسط الإسكندرية

قاد اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، اليوم السبت، حملة مكبرة، على المنشآت والمطاعم والمقاهى، بمنطقة الإبراهيمية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس حي وسط الإسكندرية، إن الحملة أسفرت عن غلق ٤ منشآت متنوعة لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشددا على أصحاب المحال والمطاعم بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة، والالتزام بتعليمات النظافة ووضع صنادق القمامة، والتنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالاالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظًا على سلامتهم.