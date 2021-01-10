 هولندا: 878 ألفا و443 إصابة بكورونا والوفيات 12 ألفا و406 حالات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هولندا: 878 ألفا و443 إصابة بكورونا والوفيات 12 ألفا و406 حالات

(د ب أ)
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 10:15 ص | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 10:15 ص

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 878 ألفًا و443 حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 12 ألفا 406 حالات.

وأشارت البيانات إلى أنه تعافى من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد 10 آلاف و716 شخصًا من المصابين.

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 45 أسبوعًا.


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