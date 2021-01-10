تمكنت مديرية أمن سوهاج بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط شخصين من العناصر الإجرامية، مقيمان بمحافظة سوهاج لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، بقيمة 10ملايين جنيه.



حيث أوضحت مديرية أمن سوهاج فى بيان لها انها ألقت القبض على شخصين لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما،وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهما بشراء العقارات والأراضى الفضاء بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.



وأوضح البيان أن تلك الممتلكات بلغت قيمتها حوالي 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.