 وزيرا خارجية السعودية وإيطاليا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرا خارجية السعودية وإيطاليا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
أ ش أ
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 11:08 م | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 11:08 م

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في محافظة العُلا اليوم الأحد، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، سبل تعزيز التعاون الثنائي، بالإضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

وجرى، خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، استعراض النتائج والحلول التي قدمتها رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين للعام 2020، والتنسيق مع الدول الأعضاء لاستكمالها وتعزيزها خلال رئاسة إيطاليا المقبلة للمجموعة في العام الحالي 2021.

ثم وقع الوزيران مشروع مذكرة تفاهم في شأن الحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية في البلدين، وذلك بهدف تعزيز الشراكة المتينة بين البلدين الصديقين.


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