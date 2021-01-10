تقرير: رئيس بيرو يقول إن الإغلاق سيكون إجراء صارما

قال رئيس بيرو فرانسيسكو ساجاستي إن بلاده يمكن أن تعود إلى حالة الإغلاق إذا وصلت حالات الإصابة إلى مستويات مايو أو يونيو 2020، لكنه أشار إلى أنه لا يتوقع حدوث ذلك، وفقًا لمقابلة مع صحيفة "ال كوميرسيو".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ساجاستي قوله للصحيفة إنه لا داعي للاختيار بين الصحة العامة والاقتصاد.

وفيما يتعلق بمسألة إغلاق الطرق، قال ساجاستي إن الاحتجاجات يجب أن تظل في حدود المعقول، مع قيام سلطات إنفاذ القانون بالتحرك عندما تتجاوز المظاهرات الحدود.

وأشار إلى أن بعض قادة الاحتجاج يتصرفون بشكل غير مسؤول ويحرضون على العنف.

وأضاف أن بيرو لم توقع اتفاقية لشراء لقاح مع شركة فايزرلأن شروط الشركة كانت مفرطة وغير ضرورية.