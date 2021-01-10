 السراج يبحث مع السفير الأمريكي في طرابلس «سير التقدم» في مسارات حل الأزمة الليبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السراج يبحث مع السفير الأمريكي في طرابلس «سير التقدم» في مسارات حل الأزمة الليبية

فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية
فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية
د ب أ
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 3:12 ص | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 3:12 ص

 بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، اليوم السبت، بمقر إقامته في العاصمة الإيطالية روما، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مستجدات الوضع في ليبيا و"ما تحقق من تقدم في مسارات حل الأزمة الليبية "المسار العسكري- الأمني، والمسارين السياسي والاقتصادي"، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في بيان، إن الاجتماع أكد "ضرورة وقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي، وحتى تحقق هذه المسارات أهدافها في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي".

وفي وقت سابق اليوم، بحث السراج، في العاصمة الإيطالية روما، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز مستجدات الوضع في ليبيا، وسبل المضي قدمًا في المسار السياسي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في بيان، إن وليامز "رحبت بما أبداه السراح من التزام بتسخير كل الإمكانيات لتمكين المفوضية العليا للانتخابات من إنجاز الاستحقاق الانتخابي في الموعد المتفق عليه في ديسمبر 2021، بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة".

ويقوم السراج بزيارة غير معلنة إلى إيطاليا تستمر يومين.

وقد أجرى رئيس المجلس الرئاسي الليبي أمس الجمعة محادثات في العاصمة الإيطالية روما مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، تناول الجانبان مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

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