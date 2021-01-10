توفى بعد منتصف الليل الفنان الكبير هادى الجيار متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، خلال تلقيه العلاج في مستشفى الهرم.

وتوفي الفنان عن عمر يناهز 71 عاما.

ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.