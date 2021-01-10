 وفاة الفنان الكبير هادي الجيار بكورونا.. عن عمر يناهز 71 عاما - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفاة الفنان الكبير هادي الجيار بكورونا.. عن عمر يناهز 71 عاما

هادي الجيار
هادي الجيار

نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 3:31 ص | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 3:31 ص

توفى بعد منتصف الليل الفنان الكبير هادى الجيار متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، خلال تلقيه العلاج في مستشفى الهرم.
وتوفي الفنان عن عمر يناهز 71 عاما.
ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

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