إسعاد يونس تنعي هادي الجيار: الحزن يفوق الاحتمال

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نعت الفنانة إسعاد يونس، الفنان القدير هادي الجيار، الذي توفي صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى الهرم عن عمر يناهز 71 عاما، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "وداعا الصديق الغالي هادي الجيار، كم الحزن يفوق الاحتمال".

وكتب الفنان شريف منير: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مع السلامة يا أبو قلب طيب.. طول عمرك هادي يا هادي.. حتى لما سبتنا كنت هادي"، فيما كتبت الفنانة مها أحمد: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الوداع يا أطيب خلق الله".

ونعت الفنانة سيمون، هادي الجيار، قائلة :"يا هادي يا فنان يا محترم يا إنسان يا جميل، الله يرحمك يا غالي، اتشرفت بالعمل معاه".

وتشيع جنازة الفنان هادي الجيار عقب صلاة ظهر اليوم الأحد، بمقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.