باراجواي ترحل زعيم عصابة برازيلي بعد محاولة فاشلة لتهريبه

قررت باراجواي ترحيل تاجر مخدرات برازيلي كبير، وإعادته إلى وطنه بعد أن حاول أعضاء العصابة التي يتزعمها دون جدوى تهريبه من السجن.

وحاول أشخاص يشتبه في أنهم أعضاء بعصابة "بريميرو كوماندو دا كابيتال" تهريب زعيمهم المسجون، جيوفاني باربوسا دا سيلفا، من حجز الشرطة في باراجواي، لكن عناصر الشرطة أحبطوا هذه المحاولة.

وقال رئيس باراجواي ماريو عبدو بينيتيز، اليوم الأحد، "عقب الهجوم على مركز الشرطة ومحاولة عصابة "بريميرو كوماندو دا كابيتال"تهريب زعيمهم، أمرت بالطرد الفوري للمواطن البرازيلي".

ووفقًا للتقارير، تم نقل دا سيلفا جوا إلى مدينة سيوداد ديل إستي الحدودية، حيث سيتم تسليمه إلى البرازيل.

يذكر أن عصابة "بريميرو كوماندو دا كابيتال"، واحدة من أقوى المنظمات الإجرامية في البرازيل، وهي متورطة في تهريب المخدرات والقتل والسرقة، وتنشط أيضًا في باراجواي، واحدة من أكبر بلدان أمريكا اللاتينية زراعة للماريجوانا.

ويتم تهريب معظم الماريجوانا المزروعة هناك إلى الأرجنتين والبرازيل وأوروجواي المجاورة.