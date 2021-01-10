أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 2876 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 230 ألفًا و578 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، صباح الأحد، كشفت الصحة الإماراتية عن تسجيل ست حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 708.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 2454 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 206 آلاف و114.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 1.9 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 98 مليون إصابة.