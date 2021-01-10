 جباروف يفوز بمنصب الرئيس في قرغيزستان - بوابة الشروق
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جباروف يفوز بمنصب الرئيس في قرغيزستان

د ب أ
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 9:40 م | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 9:40 م

صوت ناخبو قرغيزستان، اليوم الأحد، لصالح الرئيس بالإنابة صدر جباروف، بعد ثلاثة أشهر من الاضطرابات التي أجبرت الرئيس السابق على الاستقالة.

وحصل صدر جباروف، الذي تولى مقاليد السلطة في أعقاب الفوضى التي أعقبت الانتخابات، عقب انتخابات برلمانية متنازع عليها في أكتوبر، على 79% من الأصوات، بحسب وسائل إعلام محلية، بعد فرز جميع الأصوات تقريبًا.

وبلغت نسبة مشاركة الناخبين 38%، وفقًا للجنة الانتخابية المركزية.

ويحق لأكثر من 3.5 مليون ناخب التصويت في الانتخابات في قرغيزستان، الديمقراطية الوحيدة في أسيا الوسطى، وتنافس 17 مرشحًا على المنصب.


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